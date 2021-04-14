G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz GS TV'de açıklamalarda bulundu. Son dönemde yapılan hakem hatalarını eleştiren Cengiz MHK Başkanını istifaya davet etti. Hakemleri ve kendi futbolcularını ağır bir şekilde eleştiren Başkan Cengiz, hakemlerin 1-2 aydır gruplaşma içinde olduklarını da dile getirdi.
TİYATRO BİLE DEĞİL KOMEDİ
Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Tiyatro bile değil komedi. Hakemler doğru karar veremiyorlar. VAR'ın esiri oldular."
BÖYLE MİLİTAN DÜNYADA YOK
"Ben Ali Palabıyık'a kızamam. Kurallara aykırı şekilde Suat Arslanboğa ısrarla bir karar verdiriyor. Böyle militan bir hakem dünyada yok. VAR konuşmalarını canlı yayında versinler"
HAKEM VAR'IN ESİRİ OLMAMALI
"Toplumsal tepkiye neden olacak bir karar veremezsin. Hakemlere buradan söylüyorum VAR'ın esiri olmayın. Kurallara göre karar verin. Covid nedeniyle toplum gergin, onlara zarar vermeyin."
ARKADAŞINA SAHİP ÇIKMADILAR
"Yedlin sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek."