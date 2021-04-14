Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    Galatasaray Başkanı 'den olay sözler: Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar

    Galatasaray Başkanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Cumartesi-Pazar izlediğim maçları yarım bıraktım. Tiyatro bu. ’de 1-2 aydır hakemlerde gruplaşma var. Bu çok tehlikeli. MHK başkanı istifa etmeli. Yedlin sakatlandığında 10 oyuncumuz isyan etmeliydi. Futbolcularımızın haysiyet ve şereflerini hatırlamaları, ölümüne mücadele etmesi gerekiyor ama adamı ipinde değil" dedi.

    Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar

    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz GS TV'de açıklamalarda bulundu. Son dönemde yapılan hakem hatalarını eleştiren Cengiz MHK Başkanını istifaya davet etti. Hakemleri ve kendi futbolcularını ağır bir şekilde eleştiren Başkan Cengiz, hakemlerin 1-2 aydır gruplaşma içinde olduklarını da dile getirdi.

    TİYATRO BİLE DEĞİL KOMEDİ
    Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Tiyatro bile değil komedi. Hakemler doğru karar veremiyorlar. VAR'ın esiri oldular."



    BÖYLE MİLİTAN DÜNYADA YOK
    "Ben Ali Palabıyık'a kızamam. Kurallara aykırı şekilde Suat Arslanboğa ısrarla bir karar verdiriyor. Böyle militan bir hakem dünyada yok. VAR konuşmalarını canlı yayında versinler"

    HAKEM VAR'IN ESİRİ OLMAMALI
    "Toplumsal tepkiye neden olacak bir karar veremezsin. Hakemlere buradan söylüyorum VAR'ın esiri olmayın. Kurallara göre karar verin. Covid nedeniyle toplum gergin, onlara zarar vermeyin."



    ARKADAŞINA SAHİP ÇIKMADILAR
    "Yedlin sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek."



        FUTBOLCULARIN İPİNDE DEĞİL
        Futbolcuların ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde bile değil. Profesyonelce bakıyorlar. Ama Ben orada izlerken çıldırıyorum.



        FLORYA'DA 'HAYSİYET' KRİZİ
        Cengiz'in sözleri sonrası futbolcuların arasında idmana çıkmama konusu gündeme geldi. Ancak bu fikir uygulamaya konmadı.
        G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri üzerine dün oyuncular Florya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda dünkü idmana çıkılmaması konusu gündeme geldi ancak bu fikir uygulamaya konmadı. Sarı- Kırmızılı futbolcular dünkü idmana çıktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler: Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar