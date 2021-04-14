G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz GS TV'de açıklamalarda bulundu. Son dönemde yapılan hakem hatalarını eleştiren Cengiz MHK Başkanını istifaya davet etti. Hakemleri ve kendi futbolcularını ağır bir şekilde eleştiren Başkan Cengiz, hakemlerin 1-2 aydır gruplaşma içinde olduklarını da dile getirdi.



TİYATRO BİLE DEĞİL KOMEDİ

Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Tiyatro bile değil komedi. Hakemler doğru karar veremiyorlar. VAR'ın esiri oldular."