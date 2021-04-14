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    • 14.04.2021 20:46
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    'da , e yakalandı

    'da şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

    nün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

    İşte yapılan açıklama:

    "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    MOSTAFA MOHAMED'İN TESTİ POZİTİF

    'ın lı futbolcusu , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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