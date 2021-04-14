UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, rövanş maçında karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Anfield Road'da oynanan rövanş maçında Liverpool'un turu geçmesine izin vermedi.

Maç başından sonuna kadar birçok gol pozisyonu yakalayan Liverpool, Real Madrid savunmasını ve kaleci Courtuis'i geçemedi. Ozan Kabak'ın 60 dakika sahada kaldığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

2019'un şampiyonlu Liverpool bu sonuçla turnuvaya veda ederken, Real Madrid yarı finale yükselen takım oldu.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi İngiliz ekibi Chelsea oldu.





İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Salah, Firmino, Mane

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

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