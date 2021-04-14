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    • 15.04.2021 00:18
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    UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid: 0-0

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde ilk maçı kendi evinde 3-1 kazanan Real Madrid, avantajlı çıktığı rövanş maçında, Liverpool ile 0-0 berabere kaldı ve yarı finale yükselmeyi başardı. 'ın Liverpool'da ilk 11'de başladığı karşılaşmada, Liverpool'un gol pozisyonlarını bir bir engelleyen Madrid savunması, ipi göğüsleyen taraf oldu. İşte Liverpool - Real Madrid maçına dair tüm detaylar...

    Liverpool yapamadı! Real Madrid yarı finalde...

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, rövanş maçında karşı karşıya geldi. 'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Anfield Road'da oynanan rövanş maçında Liverpool'un turu geçmesine izin vermedi.

    Maç başından sonuna kadar birçok gol pozisyonu yakalayan Liverpool, Real Madrid savunmasını ve kaleci Courtuis'i geçemedi. 'ın 60 dakika sahada kaldığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

    2019'un şampiyonlu Liverpool bu sonuçla turnuvaya veda ederken, Real Madrid yarı finale yükselen takım oldu.

    Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi İngiliz ekibi Chelsea oldu.



    İLK 11'LER

    Liverpool: , , , Ozan Kabak, , Wijnaldum, , , , , Mane

    Real Madrid: , , , , , Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

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