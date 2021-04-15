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    • 15.04.2021 08:22
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    SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları iptal edilebilir mi? Japonya'dan flaş açıklama: Durdurmak zorunda kalabiliriz

    Son dakika haberi! Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini söyledi.

    AA
    Olimpiyatlar yeniden iptal mi edilecek? Flaş açıklama

    Ulusal bir televizyon kanalına konuşan LDP Genel Sekreteri Nikai, ülke genelinde artan vaka oranlarının, nin, ülkede vaka sayılarının artmasına bağlı olarak 4turnuvanın düzenlenmesini zora sokacak durumları yakın izlediğini belirtti.

    Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydeden Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." diye konuştu.

    Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5'i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

    Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.


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    Haberler Spor SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları iptal edilebilir mi? Japonya'dan flaş açıklama: Durdurmak zorunda kalabiliriz