Galatasaray antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao ile genç yıldız Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki isim de apar topar hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray idmanında yaşanan üzücü olayın ardından GS TV spikeri Serbay Şenkal da iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İYİ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU DA İYİ

Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün akşam Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanan Yedlin'in sağ aya bileği dış yan bağlarında yırtık oluştu. Ayrıca o bölgede kanama ve ödem de tespit edildi.