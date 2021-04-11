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    • 11.04.2021 14:00
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    SON DAKİKA! 'da korkutan olay! Falcao ve hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberine göre 'ın bugün yapılan antrenmanında kafa kafaya çarpışan ve hastaneye kaldırıldı. İki futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

    Galatasaray'da korkutan olay! İki isim hastaneye kaldırıldı

    antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti ile genç yıldız kafa kafaya çarpıştı. İki isim de apar topar hastaneye kaldırıldı.

    Galatasaray idmanında yaşanan üzücü olayın ardından GS TV spikeri Serbay Şenkal da iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

    İYİ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU DA İYİ
    Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Dün akşam Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanan Yedlin'in sağ aya bileği dış yan bağlarında yırtık oluştu. Ayrıca o bölgede kanama ve ödem de tespit edildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da korkutan olay! Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı