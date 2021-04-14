Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu