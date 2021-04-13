Ramazan ayının ilk iftarı akşam ezanı ile birlikte yapıldı.
TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü'nde bazı futbolcular oruçlarını maç esnasında açtı.
OYUNCU SAKATLANINCA MAÇ DURDU
Karşılaşmanın 11'inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu.
EZAN OKUNUNCA İFTAR AÇTILAR
Bu sırada Giresun'da iftar vakti olan saat 19:11'de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı.