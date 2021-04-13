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    • 14.04.2021 00:36
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    ile karşılaşmasında futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

    Son dakika haberi... Ramazan ayının ilk iftarı akşam ezanı ile birlikte yapıldı. TFF 1’inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda ile karşılaşan ’nde bazı futbolcular, sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken duran maç sırasında ezan okununca saha kenarında oruçlarını açtı.

    AJANSLAR
    Maç esnasında iftar

    Ramazan ayının ilk iftarı akşam ezanı ile birlikte yapıldı.

    TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü'nde bazı futbolcular oruçlarını maç esnasında açtı.

    OYUNCU SAKATLANINCA MAÇ DURDU
    Karşılaşmanın 11'inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu.

    EZAN OKUNUNCA İFTAR AÇTILAR
    Bu sırada Giresun'da iftar vakti olan saat 19:11'de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı.
        Haberler Spor Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı