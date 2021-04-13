İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Ben boş kaldığım anda dinlenmeye geçiyorum. Genelde diğer takımları izlemem, kendi takımımın maçlarını izlerim. Ama başkan olduğum için diğer takımların maçlarını da izliyorum. Cumartesi ve Pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp çıktım. Tiyatro çünkü. Tiyatro bir eserdir, bir emektir. Toplumsal bir mesaj verilir. Bu onu da aşmış artık, komedi bu. Daha önceden yazılmış bir şey. Önceden yazılmış ama bir yere doğru yazılmış sanki. Son 3-4 haftada büyük takımların maçlarını izlerken tahminlerde bulunuyorum ve bu tahminler asla şaşmadı."

"HAKEMLERİN İÇİNDE BİR GRUPLAŞMA VAR"

"Rakip takımlar benim kardeşim, hiçbirine saygısızlık etmem. Bu camialara her zaman saygı duymak gerekir. Biz özellikle Türkiye'de renk için aşığız. İtalya'da bu kültür şehir devletlerinden gelişmiştir. İspanya veya İngiltere'de de tarikat ve dini inanışlara göre şekillenir. Türkiye'de bu yok. Benim Fenerbahçeli kardeşim, Beşiktaşlı eniştem, yakın arkadaşlarım var. Onlara hiçbir zaman düşmanlık duymadım, duymam da. Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem. Türkiye'de son bir iki aydır hakemler içinde bir gruplaşma var. Kendi halinde olanlar var. Şimdi de VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme."