Kanarya Gaziantep’i devirdi... Zirveyle farkı 4’e indirdi

Fener 3 attı, 3 aldı... Sarı- Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep'i 3-1 yenerek maç fazlasıyla lider Beşiktaş'la farkı 4 puana indirdi. 11. dakikada Mert Hakan'ın şutunu Djilobodji çizgiden çıkardı. Devam eden atakta Enner Valencia'nın yerden şutunda da top direk dibinden auta gitti.
SERDAR AZİZ ZORU BAŞARDI!
34'de ön direkte Gökhan Gönül arkaya aşırdı, Serdar arka direkte bomboş pozisyonda golü atamadı. 42. dakikada Ozan'ın sert şutunu Günay kornere çeldi. 53'te Sosa'nın frikiğini Günay kornere çeldi. 56'da Mert Hakan sahneye çıktı ve Fener'i öne geçirdi: 1-0.
YÜZDE YÜZ FIRSAT KAÇTI
66'da Maxim'in etkili frikiğini kaleci Altay kurtardı. Ancak VAR uyarısı sonrası topun çizgiyi geçtiği uyarısı yapıldı ve Gaziantep 1-1'lik eşitliği yakaladı. 71'de Valencia, Fener'i yine öne geçirdi: 2-1. 89'da Mirallas inanılmaz bir gol kaçırdı. 90+5'te kortra atakta Sinan Gümüş golü attı ve Fenerbahçe 3-1 maçı kazandı.