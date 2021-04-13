Kanarya Gaziantep’i devirdi... Zirveyle farkı 4’e indirdi

FENERBAHÇE'DEN SEZON REKORU

Dün gece evinde Gaziantep'i 3-1 yenerek zirve takibini devam ettiren Fenerbahçe'den bir de sezon rekoru geldi. Sarı-Lacivertliler 25'i ilk yarıda olmak üzere 38 kez ile bu sezon ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı. Fenerbahçe zaman zaman gol pozisyonu bulmakta zorlansa da yüzde 63 topla oynama oranı ve 430 isabetli pasla saha içinde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi.