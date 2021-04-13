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    • Spor
    • 13.04.2021 Gazete
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    Kanarya Gaziantep’i devirdi... Zirveyle farkı 4’e indirdi

    'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri  Yandaş, Enner ve kaydetti. Antep'in tek sayısı Maxim'den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti.

    Kartal'a selam takibe devam

    Fener 3 attı, 3 aldı... Sarı- Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep'i 3-1 yenerek maç fazlasıyla lider Beşiktaş'la farkı 4 puana indirdi. 11. dakikada Mert Hakan'ın şutunu Djilobodji çizgiden çıkardı. Devam eden atakta Enner Valencia'nın yerden şutunda da top direk dibinden auta gitti.

    SERDAR AZİZ ZORU BAŞARDI!
    34'de ön direkte Gökhan Gönül arkaya aşırdı, Serdar arka direkte bomboş pozisyonda golü atamadı. 42. dakikada Ozan'ın sert şutunu Günay kornere çeldi. 53'te Sosa'nın frikiğini Günay kornere çeldi. 56'da Mert Hakan sahneye çıktı ve Fener'i öne geçirdi: 1-0.

    YÜZDE YÜZ FIRSAT KAÇTI
    66'da Maxim'in etkili frikiğini kaleci Altay kurtardı. Ancak VAR uyarısı sonrası topun çizgiyi geçtiği uyarısı yapıldı ve Gaziantep 1-1'lik eşitliği yakaladı. 71'de Valencia, Fener'i yine öne geçirdi: 2-1. 89'da Mirallas inanılmaz bir gol kaçırdı. 90+5'te kortra atakta Sinan Gümüş golü attı ve Fenerbahçe 3-1 maçı kazandı.

        PELKAS'A 'KALK' DEDİ AMA GOLÜ YEDİ
        Gaziantep'in 1-1'lik beraberliği yakaladığı frikik golü öncesi ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kaleci Altay barajın altına yatan Pelkas'a uyarıda bulundu ve Yunan yıldızı yerden kaldırdı. Ancak Maxim'in frikiği Pelkas'ın boşalttığı yerden geçti ve ağlarla buluştu. Hakem Mete Kalkavan önce golü vermese de VAR uyasını sonrasında kararını değiştirdi.

        FENERBAHÇE'DEN SEZON REKORU
        Dün         gece evinde Gaziantep'i 3-1 yenerek zirve takibini devam ettiren Fenerbahçe'den bir de sezon rekoru geldi. Sarı-Lacivertliler 25'i ilk yarıda olmak üzere 38 kez ile bu sezon ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı. Fenerbahçe zaman zaman gol pozisyonu bulmakta zorlansa da yüzde 63 topla oynama oranı ve 430 isabetli pasla saha içinde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi.

        LUİZ GUSTAVO KESİK YEDİ
        Emre Belözoğlu dün ilk 11'de büyük bir sürpriz yaptı. Genç hoca, takımın kilit isimlerinden biri olan Luiz Gustavo'yu yedek bıraktı. İlk 11'de Jose Sosa görev yaptı.

            MOTA: GOLÜMÜZ NEDEN VERİLMEDİ KİMSE ANLAMADI
            Maçın en kritik anlarından birisi 38. dakikada yaşandı. Gaziantep'in teknik sorumlusu Rui Mota, "Golümüz neden iptal edildi kimse anlamıyor. Hakem de anlamadı. Önce orta sahayı gösterdi sonra iptal etti. Bu ilk değil. Artık son bulması lazım" dedi.

            BELÖZOĞLU'NDAN 4-6-0 HAMLESİ!
            Fenerbahçe dün kazanırken uzun bir aradan sonra futboluyla da sınıfı geçti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nın 4-6-0'ı andıran yeni sisteminde Valencia sürekli yer değiştirdi. Pelkas, İrfan Can, Sosa ve Ozan'ın önde baskısıyla belki de bu sezon ilk kez pres yapan bir Fener ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle 80 dakika oynanan futbola sosyal medyada övgü yağdırdı.
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            Haberler Spor Kanarya Gaziantep’i devirdi... Zirveyle farkı 4’e indirdi