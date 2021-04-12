Fenerbahçe evinde galip! (Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 71. dakikada Enner Valencia kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golüyse 65. dakikada Alexandru Maxim'den geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 6. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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İLK YARIDAN DAKİKALAR
4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.