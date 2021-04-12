Fenerbahçe evinde galip! (Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK MAÇ SONUCU ÖZET)







Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 6. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.