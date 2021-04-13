Transfer görüşmelerinde aktif olarak rol alan teknik direktör Avcı da adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forveti bizzat arayarak, "Seni takımımda görmek istiyorum. Önümüzdeki sene çok daha iddialı bir konumda olmak istiyoruz. Bize gel" dedi. Geleceğiyle ilgili henüz kararını vermeyen Karaman'ın önceliğinin daha çok forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.