Fenerbahçe 19.00'da Gaziantep'i konuk ediyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, 19.00'da ligin dişli ekiplerinden Gaziantep'i ağırlıyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Pelkas ve Sadık sakat. Nazım Sangare'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. G.Antep'te ise 3 oyuncu Covid-19 tedavisi görüyor.
FENER PRESLE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Teknik patron Emre Belözoğlu idman öncesi yaptığı toplantıda oyuncularından maça presle başlamalarını istedi. Emre Belözoğlu, "Rakibi hataya zorlayıp erken gol bulalım. Kontrol maç boyunca bizde olmalı" dedi.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
F.Bahçe'de Gaziantep maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar ve Sinan kart görürse Başakşehir'e maçında olmayacaklar.