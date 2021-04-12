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    • Spor
    • 12.04.2021 Gazete
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    Fenerbahçe 19.00'da Gaziantep'i konuk ediyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, 19.00'da ligin dişli ekiplerinden Gaziantep'i ağırlıyor. 'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de , Pelkas ve Sadık sakat. Nazım Sangare'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. G.Antep'te ise 3 oyuncu Covid-19 tedavisi görüyor.

    Fener'in rakibi Antep

    Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, 19.00'da ligin dişli ekiplerinden Gaziantep'i ağırlıyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Pelkas ve Sadık sakat. Nazım Sangare'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. G.Antep'te ise 3 oyuncu Covid-19 tedavisi görüyor.

    FENER PRESLE BAŞLAYACAK
    Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Teknik patron Emre Belözoğlu idman öncesi yaptığı toplantıda oyuncularından maça presle başlamalarını istedi. Emre Belözoğlu, "Rakibi hataya zorlayıp erken gol bulalım. Kontrol maç boyunca bizde olmalı" dedi.

    7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
    F.Bahçe'de Gaziantep maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar ve Sinan kart görürse Başakşehir'e maçında olmayacaklar.

        NWAKAEME&EKUBAN ZAMANA KARŞI
        Rize maçında forma giyemeyen iki oyuncu Nwakaeme ve Ekuban'ın hafta sonunda oynanacak olan Hatay ma-çına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

        ÜMRANİYE TİMSAH'I YIKTI
        TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'un gollerini 37. daki-kada Mayi, 66. dakikada Ercan Coşkun atarken, 42'de Berat Altındiş'ın golü konuk ekip Bursaspor'a puan için yeterli olmadı.

        EYÜP&MANİSA 1. LİG'DE
        Kastamonu ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa da TFF 1. Lig'i garantiledi.

            BURSA F.BAHÇE'Yİ YIKTI
            ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko'yu 82-77 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısını da 40-34 önde tamamladı.

            ALANYASPOR-DENİZLİSPOR
            Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak. Günün bir diğer maçında ise saat 16.00'da Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

            FALCAO ŞOKU!
            G.Saray'da             Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda çarpıştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği, Kerem'in durumunun ise iyi olduğu duyuruldu. Kolombiyalı yıldızın 3 hafta forma giyemeyeceği konuşuluyor.

                G.SARAY'DAN ALİ PALABIYIK TEPKİSİ
                G.Saray Karagümrük maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepkisini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar Jeremain Lens'in Deandre Yedlin'e yaptığı sert müdahelenin fotoğrafını paylaşarak, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" yorumu yaptı.

                BAŞKENT DERBİSİ A.GÜCÜ'NÜN
                Süper Lig'de Başkent derbisi Ankaragücü'nün: 2-1. Küme düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde A.Gücü'ne galibiyeti getiren golleri Emre Güral ve Arda (kk.) kaydetti.

                ANTALYASPOR 3 PUANI HATIRLADI!
                Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup ederdek 2 hafta sonra galip geldi. Karmızı-Beyazlılar'ın galibiyet golünü Brezilyalı stoperi Naldo kaydetti. Sambacı ilk kez gol sevinci yaşadı.

                    SİVASSPOR TAM YOL İLERİ
                    Süper Lig'de Sivasspor evinde Konyaspor'u 3-1'le geçti. Bu sonuçla Sivasspor ligde kaybetmeme serisini 11 maça çıkardı. Yiğidolar'ın galibiyet gollerini Yatabare, Kayode ve Robin Yalçın kaydetti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'un tek golünü Bytyqi attı. Sivasspor maç sonu büyük bir coşku yaşadı.
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                    Haberler Spor Fenerbahçe 19.00'da Gaziantep'i konuk ediyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)