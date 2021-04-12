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    • 12.04.2021 11:21
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    SON DAKİKA! 'un son durumu belli oldu! 'ın yıldızı sahalardan ne kadar uzak kalacak?

    Son dakika haberine göre 'ta BB Erzurum maçında diz kapağından sakatlanan 'un bugün ameliyat olacağı açıklandı. Golcü isim 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacak.

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu belli oldu

    'ta BB Erzurum maçında diz kapağından sakatlanan 'un bugün ameliyat olacağı açıklandı. Golcü isim 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacak.

    MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE SAKATLANMIŞTI
    Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında sakatlanan golcü oyuncunun diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Ambulansla takım uçağına götürülen milli oyuncu, İstanbul'da geniş kapsamlı kontrollerden geçirilecek ve hemen tedavisine başlanacak.

    Milli oyuncu geçen sezon Everton'da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Cenk Tosun'un son durumu belli oldu! Beşiktaş'ın yıldızı sahalardan ne kadar uzak kalacak?