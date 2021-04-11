Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un diz kapağından yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

"CENK'İN SAKATLIĞININ SEBEBİ ZEMİN"

Cenk'in zemin sebebiyle sakatlandığını söyleyen Toroğlu duruma tepki gösterdi. Toroğlu, "Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar" ifadelerini kullandı.

Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:

Çok tehlikeli bir zemin. Ayak girer çekemezsin ayak döner. Allah Korusun Cenk gitti. Bu sahadan Erzurumspor yöneticileri sorumludur. Önce bu zemini düzeltin. Ayıp ya! Bu sahada ancak incek otlar. Futbol federasyonunun yerinde olsam seneye sahasından geçer not almayana futbol oynatmam."

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