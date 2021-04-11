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    • 12.04.2021 00:29
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    'ndan - maçı sonrası bomba açıklama: Bu sahada ancak inek otlar

    , Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda BB 'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan sezonu kapattı. Cenk'in zemin sebebiyle sakatlandığını söyleyen yorumcusu duruma tepki gösterdi. Toroğlu, "Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Bu sahada ancak inek otlar

    , Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda BB 'u 4-2 mağlup etti.

    Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu 'un diz kapağından yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

    Spor yorumcusu maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

    "CENK'İN SAKATLIĞININ SEBEBİ ZEMİN"
    Cenk'in zemin sebebiyle sakatlandığını söyleyen Toroğlu duruma tepki gösterdi. Toroğlu, "Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar" ifadelerini kullandı.

    Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:
    Çok tehlikeli bir zemin. Ayak girer çekemezsin ayak döner. Allah Korusun Cenk gitti. Bu sahadan Erzurumspor yöneticileri sorumludur. Önce bu zemini düzeltin. Ayıp ya! Bu sahada ancak incek otlar. Futbol federasyonunun yerinde olsam seneye sahasından geçer not almayana futbol oynatmam."

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