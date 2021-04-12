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    • Spor
    • 12.04.2021 Gazete
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    , ’u deplasmanda 4 golle geçti: 'ye 7, 'a 8 puan fark attı

    , ilk yarıda ve Oğuzhan'ın golleriyle iki kez öne geçse de yakalandı. 2. yarıda Ghezzal ve sahneye çıktı...  engelini de aşmayı bilen bitime tam 8 hafta kala, ezeli rakipleri karşısında büyük bir avantaj yakaladı.

    Kartal Erzurum'dan 3 puanla döndü... Beşiktaş 10. dakikada Larin'in ceza sahası içinden yaptığı klas vuruşla öne geçti. 16'da Emrah'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Schwechlen kafayla beraberlik golünü attı. 26'da Oğuzhan'ın şutunda kaleci Szumski'nin hatasıyla top ağlarla buluştu.

    AATİF ZOR OLANI BAŞARDI!
    39'da Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ersin topu elinden kaçırdı. Erzurum beraberlik golünü attı: 2-2... 53'te Aatif yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.

    CEZAYİRLİ YILDIZ ENFES VURDU
    63'te Emrah'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı. 66'da Ghezzal, Erzurum savunmasını çalımlarla geçti. Ceza sahasına girmeden yaptığı muhteşem vuruş ağlarla buluştu: 2-3.

        ROSİER ÇİZGİ ÜSTÜNDEN ÇIKARDI
        68'de Larin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaçırdı. 69'da Emrah'ın kafa vuruşunu çizgiden Rosier çıkardı. 87'de Gökhan ceza sahasına girdikten sonra şık bir plaseyle skoru belirledi: 2-4.

        OĞUZHAN BU SEZON BAŞKA!
        Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dün karşılaşmaya 11'de başladı. Bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü BB Erzurumspor'a atan Oğuzhan Özyakup (18 maç), daha önceki 3 sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (55 maç, 2 gol).

        GHEZZAL'DEN FUTBOL RESİTALİ
        Beşiktaş'ın         yıldızı Rachid Ghezzal, Erzurum maçında futbol resitali sundu. Larin'in attığı golde asist yapan tecrübeli oyuncu, takımının 3. golüne imza attı. Ghezzal'ın 3. golde rakiplerini tek tek geçmesi ve yaptığı muhteşem vuruş geceye damga vurdu. Ghezzal'ın bu sezon attığı 3 gol de ceza sahası dışından geldi.

            100. GOL GÖKHAN TÖRE'DEN
            Kartal'ın Sergen Yalçın yönetimindeki 100. Süper Lig golü Gökhan Töre'den geldi. Oyuna sonradan giren tecrübeli futbolcu, attığı golde klasını gösterdi. Maçtan sonra konuşan Gökhan Töre, "Adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz" dedi.

            VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?
            Beşiktaş'ın 3. golü için el tartışması yaşandı. Cenk'in Ghezzal'in gol öncesi topu elle kontrol ettiği görülse de bu pozisyon sonrası top Erzurumsporlu oyuncuların kontrolüne geçti. Topu Erzurumlu oyunculardan kapan Dorukhan'ın başlattığı atak için protokol gereği VAR devreye giremedi ve Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı.

            CENK ŞOKU!
            Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti. Karşılaşmanın 75.dakikasında sakatlanan golcü oyuncunun gelen ilk bilgilere göre diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Sahayı sedyeyle terk eden Cenk, takım uçağına da ambulansla götürüldü. Büyük üzüntü içinde ambulansa götürülen Cenk'in sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulabileceği de belirtildi. Euro 2020'yi de kaçıracak olan milli futbolcu için birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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            Haberler Spor Beşiktaş, Erzurumspor’u deplasmanda 4 golle geçti: Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 8 puan fark attı