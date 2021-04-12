Kartal Erzurum'dan 3 puanla döndü... Beşiktaş 10. dakikada Larin'in ceza sahası içinden yaptığı klas vuruşla öne geçti. 16'da Emrah'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Schwechlen kafayla beraberlik golünü attı. 26'da Oğuzhan'ın şutunda kaleci Szumski'nin hatasıyla top ağlarla buluştu.
AATİF ZOR OLANI BAŞARDI!
39'da Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ersin topu elinden kaçırdı. Erzurum beraberlik golünü attı: 2-2... 53'te Aatif yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.
CEZAYİRLİ YILDIZ ENFES VURDU
63'te Emrah'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı. 66'da Ghezzal, Erzurum savunmasını çalımlarla geçti. Ceza sahasına girmeden yaptığı muhteşem vuruş ağlarla buluştu: 2-3.