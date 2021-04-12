CENK ŞOKU!

Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti. Karşılaşmanın 75.dakikasında sakatlanan golcü oyuncunun gelen ilk bilgilere göre diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Sahayı sedyeyle terk eden Cenk, takım uçağına da ambulansla götürüldü. Büyük üzüntü içinde ambulansa götürülen Cenk'in sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulabileceği de belirtildi. Euro 2020'yi de kaçıracak olan milli futbolcu için birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.