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    • 11.04.2021 21:05
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    Beşiktaş, Erzurum deplasmanında galip! ( 2-4 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET)

    Beşiktaş, 'in 34. haftasında deplasmanda 'u 4-2 mağlup etti. Kara Kartal'da galibiyeti getiren golleri , Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre kaydederken Erzurum'un gollerini Leo ve Emrah kaydetti. Öte yandan siyah beyazlılarda Cenk Tosun sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    Beşiktaş, Erzurum deplasmanında galip!

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş, BB Erzurumspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kazanan konuk ekip Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.



    Siyah-beyazlılara deplasmanda galibiyeti getiren golleri 10'da Cyle Larin, 26'da Oğuzhan Özyakup, 66'da Rachid Ghezzal ve oyuna sonradan giren Gökhan Töre kaydetti. BB Erzurumspor'un gollerini ise 16'da Schwechlen ve 39'da Emrah Başsan attı.



    Bu sonuçla 70 puana ulaşan Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7 ve Galatasaray ile 8'e çıkardı.



        CENK TOSUN SAKATLANDI
        Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük şok yaşadı. Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



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        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.



        10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba, ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

        18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa El Kabir dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.



        26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.

        40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

        53' BB Erzurumspor atağında Aatıf'ın yakın mesafeden şutu üstten auta çıktı.

        56' Ricardo Gomes'in şutu Ersin'de kalıyor.

        57' Beşiktaş'ta Dorukhan, Aatıf'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

        61' Beşiktaş'ta Atiba ve Oğuzhan'ın yerine Mensah ve Necip oyuna girdi.

        63' BB Erzurumspor etkili geldi. Emrah Başsan'ın şutu yandan auta çıktı.

        GOL! 66' Beşiktaş, Ghezzal'ın nefis golüyle 3. kez öne geçiyor.

        72' Erzurumspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Gomes'in şutu üstten auta çıktı.

        75' Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlandı ve sedyeyle oyundan çıktı.

        76' Beşiktaş'ta Cenk ve Ghezzal çıkıyor. Gökhan Töre ve Nkoudou oyuna girdi.

        GOL! 87' Beşiktaş, 87'de Gökhan Töre ile farkı 2'ye çıkardı ve 4-2 öne geçti.

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