26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.
40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
53' BB Erzurumspor atağında Aatıf'ın yakın mesafeden şutu üstten auta çıktı.
56' Ricardo Gomes'in şutu Ersin'de kalıyor.
57' Beşiktaş'ta Dorukhan, Aatıf'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
61' Beşiktaş'ta Atiba ve Oğuzhan'ın yerine Mensah ve Necip oyuna girdi.
63' BB Erzurumspor etkili geldi. Emrah Başsan'ın şutu yandan auta çıktı.
GOL! 66' Beşiktaş, Ghezzal'ın nefis golüyle 3. kez öne geçiyor.
72' Erzurumspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Gomes'in şutu üstten auta çıktı.
75' Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlandı ve sedyeyle oyundan çıktı.
76' Beşiktaş'ta Cenk ve Ghezzal çıkıyor. Gökhan Töre ve Nkoudou oyuna girdi.
GOL! 87' Beşiktaş, 87'de Gökhan Töre ile farkı 2'ye çıkardı ve 4-2 öne geçti.