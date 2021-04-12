Galatasaray'da Fatih Terim krizi çıktı! İşte 7 maddede Galatasaray'ı karıştıran olaylar...
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'nin de gerisine düşen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in kararları sorgulanmaya başlandı. Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi kriz çıktığı da gelen bilgiler arasında. İşte Galatasaray'ı yıkan 7 olay...
12.04.2021 09:24
- Son Güncelleme: 12.04.2021 09:24
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Son haftalardaki büyük düşüş sonrası Galatasaray'daki mevcut kriz gün yüzüne çıktı.
8 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
LİDER BEŞİKTAŞ'IN 8 PUAN GERİSİNDE
Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
BÜYÜK ORANDA HAVLU ATTI
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı. Özellikle derin bir sessizliğe gömülen Cim-Bom'da özellikle yönetim ve teknik heyet, en çok eleştiri alanların başında geldi. İşte Cim-Bom'u çöküşe götüren nedenler yumağı: