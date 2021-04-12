Galatasaray'da Fatih Terim krizi çıktı! İşte 7 maddede Galatasaray'ı karıştıran olaylar...

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'nin de gerisine düşen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in kararları sorgulanmaya başlandı. Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi kriz çıktığı da gelen bilgiler arasında. İşte Galatasaray'ı yıkan 7 olay...

12.04.2021 09:24 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





