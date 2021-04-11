Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Ali Palabıyık hakkında şok yorum: Çifte standartın babası...

Olur da, o zaman da halamın bıyıkları olsa amcam olur derim ben de. Hakem tartışması çok olan bir maç. Tamam, bazı pozisyonlarda haklıydı. Bazı pozisyonları görmesi gerekirken VAR'a gitti ve haliyle futbolcular da sinirlendiler. Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumun öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar.