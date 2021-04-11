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    • 11.04.2021 15:28
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    Sivas engelini 3 golle geçti! MAÇ SONUCU: 3 - 1 Konyaspor

    Süper Lig'in 34. haftasında heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Sivas evinde konuk ettiği ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

    Sivasspor Konyaspor engelini 3 golle geçti

    Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivas-İttifak Holding karşılaşması, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla puanını 47'ye yükseltirken, konuk ekip Konyaspor'un puanı ise 40'ta kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

    27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

    29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

    30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

    40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

    45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

    İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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    Haberler Spor Sivasspor Konyaspor engelini 3 golle geçti! MAÇ SONUCU: Sivasspor 3 - 1 Konyaspor