Galatasaray'da Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Tam 9 ayrılık birden...
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alırken; teknik direktör Fatih Terim tribünde çılgına döndü. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen sarı-kırmızılı ekipte kötü gidişin ardından yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. İşte Terim'in biletini kestiği isimler...
11.04.2021 11:36
- Son Güncelleme: 11.04.2021 11:36
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Fatih Karagümrük, Ndao'nun 60. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Bu gole hızlı cevap veren Galatasaray'da, Babel 62. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galatasaray'da Donk 79. dakikada, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 62'ye, Fatih Karagümrük ise 49'a çıkardı.