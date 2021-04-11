Galatasaray'da Fatih Terim hepsinin biletini kesti! Tam 9 ayrılık birden...

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alırken; teknik direktör Fatih Terim tribünde çılgına döndü. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen sarı-kırmızılı ekipte kötü gidişin ardından yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. İşte Terim'in biletini kestiği isimler...

11.04.2021 11:36 - Son Güncelleme: 11.04.2021 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





