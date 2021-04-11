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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    Kayseri’den sonra Rize’nin kalecisini de geçemedi: Fırtına yine duvara çarptı

    ’in 34’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur  ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'da 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Fırtına yine duvara çarptı

    Trabzonspor yine gülemedi... Bordo- Mavililer, Karadeniz derbisinde Rizespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak son 4 maçta 9. puan kaybını yaşadı. 24. dakikada Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in kaleye giden son anda tokatladı.

    TARIK ADETA 90'DAN ÇIKARDI
    31'de Marlon'un vuruşunu Tarık çeldi. Bakasetas önünde kalan topu adeta 90'a yolladı. Ancak Tarık bunu da kurtardı. Genç kaleci 4 dakika sonra yine Bakasetas'a geçit vermedi.

    DJOKOVİC'İN ŞUTU ÜST DİREKTE
    52'de Fabricio müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 58'de Djaniny'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık bir kez daha müthiş kurtardı. 86'da Hugo 2. sarı kartı görüp oyundan atıldı ve Trabzon 10 kişi kaldı. 90+2'de Djokovic'in şutu üst direkten döndü ve maç 0-0 bitti.

        TRABZON'DA PENALTI İSYANI
        Rizespor deplasmanında çok önemli 2 puan daha kaybeden Trabzonspor'da hakem isyanı vardı. 45. dakikada İsmail Köybaşı ceza sahası içinde elle oynadı. Ancak Cüneyt Çakır pozisyona çok yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi. VAR odasından da herhangi bir uyarı gelmeyince Trabzonspor'un net bir penaltısı verilmemiş oldu. Bordo- Mavili futbolcular pozisyon sonrası uzun süre itirazda bulurdu.

        YUNUS DA SAKATLIK YAŞADI
        Maç öncesi Ekuban ve Nwakaeme'nin sakatlıklarıyla sarsılan Trabzon'da şanssızlılar sürüyor. Dün 11'de sahaya çıkan Yunus Mallı sakatlanarak 28. dakikada oyundan çıktı.

        OYUNUN KARŞILIĞI 1 PUAN DEĞİLDİ
        Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, 0-0 biten Rize maçı sonrası, "Oynadığımız futbolun karşılığı bu sonuç değildi" dedi.
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        Haberler Spor Kayseri’den sonra Rize’nin kalecisini de geçemedi: Fırtına yine duvara çarptı