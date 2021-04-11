Kayseri’den sonra Rize’nin kalecisini de geçemedi: Fırtına yine duvara çarptı

Trabzonspor yine gülemedi... Bordo- Mavililer, Karadeniz derbisinde Rizespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak son 4 maçta 9. puan kaybını yaşadı. 24. dakikada Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in kaleye giden son anda tokatladı.
TARIK ADETA 90'DAN ÇIKARDI
31'de Marlon'un vuruşunu Tarık çeldi. Bakasetas önünde kalan topu adeta 90'a yolladı. Ancak Tarık bunu da kurtardı. Genç kaleci 4 dakika sonra yine Bakasetas'a geçit vermedi.
DJOKOVİC'İN ŞUTU ÜST DİREKTE
52'de Fabricio müsait pozisyonda çok kötü vurdu. 58'de Djaniny'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık bir kez daha müthiş kurtardı. 86'da Hugo 2. sarı kartı görüp oyundan atıldı ve Trabzon 10 kişi kaldı. 90+2'de Djokovic'in şutu üst direkten döndü ve maç 0-0 bitti.