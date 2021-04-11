Kayseri’den sonra Rize’nin kalecisini de geçemedi: Fırtına yine duvara çarptı

TRABZON'DA PENALTI İSYANI

Rizespor deplasmanında çok önemli 2 puan daha kaybeden Trabzonspor'da hakem isyanı vardı. 45. dakikada İsmail Köybaşı ceza sahası içinde elle oynadı. Ancak Cüneyt Çakır pozisyona çok yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi. VAR odasından da herhangi bir uyarı gelmeyince Trabzonspor'un net bir penaltısı verilmemiş oldu. Bordo- Mavili futbolcular pozisyon sonrası uzun süre itirazda bulurdu.