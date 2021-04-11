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    • 11.04.2021 08:37
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    • 11.04.2021 08:37
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    'de Türk gecesi!

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Cleveland Cavaliers'ın maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı. Maç boyunca Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

    NBA'de Türk gecesi!

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Cleveland Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.

    Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

    Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

    Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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