Süper Lig'in 34. haftasında llider Beşiktaş deplasman BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollere Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre imza atarken Erzurum'un gollerini Leo ve Emrah attı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
"CENK SEZONU KAPATTI"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun'un sezonu kapattığını ifade etti. Yalçın, "Konuşmaya Cenk'le başlamak istiyorum. Ciddi bir sakatlık geçirdi, sezonu kapattı. 5-6 aylık bir sürede Cenk'i göremeyeceğiz gibi geliyor. İnşallah bu süre daha da kısalır. Acil şifalar diliyorum. Çok önemli bir oyuncu. Milli takımımız ve şampiyonluğumuzda çok önemli bir oyuncu olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor" diye konuştu.
"SON BİR HAFTA BİZİM İÇİN SEZONUN EN ZOR HAFTASIYDI"
Erzurum deplasmanlarının her zaman zor olduğunu belirten Yalçın, "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman herkes için zordur. Ya kar yağar, hava soğur, yağmur yağar zemin bozuk olur. Bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Bizde bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. Cenk gitti, kaybettik, sakatlık yaşadı, Larin de aynı şekilde sakatlık yaşadı, Dorukhan'da da aynı şekilde. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artı 3 puanı almak çok değerli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Covid-19 geçiren oyuncularımız, sakatlar, cezalılar derken baya bir problem yaşadık bu hafta. Kalan üç maçı iki galibiyet, bir mağlubiyetle kapatmak; 7 puan iyi diyorduk ama 6 puan aldık, bir puan geride kaldık. Rakiplerimize baktığımız zaman çokta kötü gözükmüyor" dedi.