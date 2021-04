"SON BİR HAFTA BİZİM İÇİN SEZONUN EN ZOR HAFTASIYDI"

Erzurum deplasmanlarının her zaman zor olduğunu belirten Yalçın, "Bugün için 3 puan almak çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman herkes için zordur. Ya kar yağar, hava soğur, yağmur yağar zemin bozuk olur. Bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Bizde bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. Cenk gitti, kaybettik, sakatlık yaşadı, Larin de aynı şekilde sakatlık yaşadı, Dorukhan'da da aynı şekilde. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artı 3 puanı almak çok değerli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Covid-19 geçiren oyuncularımız, sakatlar, cezalılar derken baya bir problem yaşadık bu hafta. Kalan üç maçı iki galibiyet, bir mağlubiyetle kapatmak; 7 puan iyi diyorduk ama 6 puan aldık, bir puan geride kaldık. Rakiplerimize baktığımız zaman çokta kötü gözükmüyor" dedi.