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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    ’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor: 11 takım için adeta tehlike çanları çalıyor

    Süper Lig'de artık yavaş yavaş sezonun sonu yaklaşıyor. 'in tepesinde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken alt tarafta da takımlar ligde kalma adına büyük bir savaş veriyor… Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de 11. sırada yer alan ve altındaki takımlar düşme tehlikesiyle karşı karşıya…

    Ligin dibi alev alev

    Süper Lig'de artık yavaş yavaş sezonun sonu yaklaşıyor. Süper Lig'in tepesinde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken alt tarafta da takımlar ligde kalma adına büyük bir savaş veriyor…

    Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de 11. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor ve altındaki takımlar düşme tehlikesiyle karşı karşıya…

    Bu sezon kurallar gereği 4 takım lige veda edecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de 32 maçta topladığı 33 puanla ateş çemberinin içinde bulunuyor.

        Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kalan 8 maçta Süper Lig'de kalma mücadelesi verecek. Ligin dibindeki Denizlispor 31 maçta topladığı 16 puan ve hemen üstündeki Erzurumspor 32 maçta elde ettiği 28 puanla dezavantajlı gözüküyor. İki takımın 17. sıradaki rakipleriyle arasında tam 5-7 puan fark var. Sezon sonunda Süper Lig'e veda edecek 4 takım en az şampiyon olacak takım kadar merak ediliyor.

        LİGDE KALMA BARAJI 45-46 PUAN


        Süper Lig bu sezon 21 takımlı oynandığı için kümede kalma barajı da geçen sezonlara göre arttı. Tahminlere göre 45-46 puan alan takımlar Süper Lig'de kalacak.
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        Haberler Spor Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor: 11 takım için adeta tehlike çanları çalıyor