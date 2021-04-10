Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kalan 8 maçta Süper Lig'de kalma mücadelesi verecek. Ligin dibindeki Denizlispor 31 maçta topladığı 16 puan ve hemen üstündeki Erzurumspor 32 maçta elde ettiği 28 puanla dezavantajlı gözüküyor. İki takımın 17. sıradaki rakipleriyle arasında tam 5-7 puan fark var. Sezon sonunda Süper Lig'e veda edecek 4 takım en az şampiyon olacak takım kadar merak ediliyor.