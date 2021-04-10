Süper Lig'de artık yavaş yavaş sezonun sonu yaklaşıyor. Süper Lig'in tepesinde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken alt tarafta da takımlar ligde kalma adına büyük bir savaş veriyor…
Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de 11. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor ve altındaki takımlar düşme tehlikesiyle karşı karşıya…
Bu sezon kurallar gereği 4 takım lige veda edecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de 32 maçta topladığı 33 puanla ateş çemberinin içinde bulunuyor.