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    • 10.04.2021 01:18
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    THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte ve 'nun rakipleri

    Son dakika spor haberleri: play-off çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Temsilcilerimizden , ile eşleşirken ise ile eşleşti.

    AA
    EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

    play-off çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.

    Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

    İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
    Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan , altıncı sıradaki ekibi ile eşleşti.

    Ligi yedinci sırada bitiren ise ikinci sıradaki temsilcisi 'nın rakibi oldu.

    , 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında 'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.

    20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

    2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

    Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
    - Zenit/Valencia Basket

    Anadolu Efes - Real Madrid

    CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

    AX Armani Exchange Milan -

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    Haberler Spor THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri