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    • 05.04.2021 15:28
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    'yi yıkan haber! Evinde ölü bulundu

    Kongre üyesi ve iş insanı , Beyoğlu'nda tek yaşadığı evde ölü bulundu. Bir süre önce girdiği koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı öğrenilen Sarıoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Fenerbahçe'yi yıkan haber! Evinde ölü bulundu

    İş insanı ve Kongre Üyesi (41), Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Güneşli Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Oğuzhan Sarıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşı evine gitti.

    Çilingir yardımıyla girdiği evde Sarıoğlu'nun hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sarıoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    İş insanı Oğuzhan Sarıoğlu'nun Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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