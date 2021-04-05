Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.
Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor.
30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.
Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
- Spor
- 05.04.2021 16:08
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- Son Güncelleme:
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- 05.04.2021 16:08
Fenerbahçe'de Zanka şoku! Sezon sonu...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de can sıkan bir gelişme yaşandı.Kopenhag'daki istikrarsız performansı nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayacağı ve Danimarkalı ismin sezon sonu sarı-lacivertli takıma geri döneceği öğrenildi.
Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.