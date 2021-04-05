Fenerbahçe'de Zanka şoku! Sezon sonu...

Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.



Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor.



30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.



Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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