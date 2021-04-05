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    • 05.04.2021 16:08
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    'de şoku! Sezon sonu...

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de can sıkan bir gelişme yaşandı.'daki istikrarsız performansı nedeniyle 'nın bonservisini almayacağı ve Danimarkalı ismin sezon sonu sarı-lacivertli takıma geri döneceği öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Zanka şoku! Sezon sonu...

    teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.

    Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle 'nın bonservisini almayı düşünmüyor.

    30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.

    Danimarkalı futbolcunun ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Zanka şoku! Sezon sonu...