Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Emre Belözoğlu 30 gol atacak ismi getirecek
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamamak için yönetime rapor sundu. Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia'nın performansından memnun olmayan Belözoğlu'nun 30 gol atacak bir ismin kadroya katılmasını istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler...
05.04.2021 15:06
- Son Güncelleme: 05.04.2021 15:06
Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Yaptığı 18 transfer ile de bunu gösteren sarı lacivertlilerde özellikle gelen forvet oyuncuları eleştiri oklarından kurtulamadı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde 30 maçta 54 gol atmayı başardı.
Sezon başında takıma katılan Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam, bu 54 golün sadece 14'ünü atabildi.
Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe, gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor.