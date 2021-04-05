Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Emre Belözoğlu 30 gol atacak ismi getirecek

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamamak için yönetime rapor sundu. Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia'nın performansından memnun olmayan Belözoğlu'nun 30 gol atacak bir ismin kadroya katılmasını istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler...

05.04.2021 15:06 - Son Güncelleme: 05.04.2021 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





