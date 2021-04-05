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    • 05.04.2021 14:21
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    SON DAKİKA: , Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

    Son dakika haberine göre, Süper Lig'in 32. haftasında 'ı evinde Aytaç Kara'nın golüyle mağlup eden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıkladı.

    Kasımpaşa'da şoke eden karar! Kadro dışı bırakıldı

    Süper Lig'de 32. haftada 'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden 'dan flaş bir açıklama geldi.

    Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

    NE OLMUŞTU?
    Yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan görüntülerde maç sonrasında Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile Aytaç Kara'nın tartıştığı görülmüştü. Aytaç Kara, Serken Reçber'e dönüp 'Ne bakıyorsun?' dediği duyulmuştu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı!