Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi.

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

NE OLMUŞTU?

Yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan görüntülerde maç sonrasında Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile Aytaç Kara'nın tartıştığı görülmüştü. Aytaç Kara, Serken Reçber'e dönüp 'Ne bakıyorsun?' dediği duyulmuştu.



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