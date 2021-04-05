Fenerbahçe tek attı 3 aldı! (Fenerbahçe 1-0 Denizlispor MAÇ SONUCU / ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.