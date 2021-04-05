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    • 05.04.2021 21:09
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    Fenerbahçe tek attı 3 aldı! (Fenerbahçe 1-0 Denizlispor MAÇ SONUCU / ÖZET)

    'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü 64. dakikada Samatta kaydetti. İrfan Can'ın golü ise VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi. İşte Fenerbahçe - Denizlispor maçının dakika dakika özeti ve tüm detaylar...

    Fenerbahçe tek attı 3 aldı!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.



    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

    44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

        49'uncu dakikada sağ kanatan ceza sahası içine giren Pelkas'ın çizgiye inerek içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Szalai'nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı.

        64'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner'in ortasında ceza sahası içinde yer alan Samatta'nın kafa vuruşunda arka direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

        71'inci dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

        84'üncü dakikada Caner'in pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Samatta'ya çarparak ağlarla buluştu.
        Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



        EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI
        Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.

        Emre Belözoğlu, ligin 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11'de görev aldı.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
        Fenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.

        SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE
        Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

        Ligde en son 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11'de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7'sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.

        İRFAN CAN KAHVECİ VE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEK SOYUNDU
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, karantina sürelerinin ardından Denizlispor maçı ile kadroya dahil oldu. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı.

        YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
        Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin'in yokluğunda yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin görev bekledi. Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer alamazken 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosuna girdi. 17 yaşındaki file bekçisi daha önce Türkiye Kupası'nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ise ilk kez yedek kulübesinde şans bekledi.

        DENİZLİSPOR'DA 6 EKSİK
        Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Fenerbahçe karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Denizlispor'da cezalı Özer Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Yasin, Hüseyin Altıntaş,Ayman Ben Mohamed, Özgür Çek ve Recep Niyaz, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe tek attı 3 aldı! (Fenerbahçe 1-0 Denizlispor MAÇ SONUCU / ÖZET)