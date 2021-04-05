



Fatih Terim, Oğulcan'ın yanı sıra bir dönem Taylan Antalyalı'nı da yedek oturtmuştu. Taylan'ın sakat olduğu iddialarına cevap veren Terim, kararın kendi tercihi olduğunu vurgulamıştı.



Ankaragücü karşılaşmasında da Taylan'ın yedek oturması sonucu bazı spor yazarları bu kararı eleştirmişti.