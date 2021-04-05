Radamel Falcao'nun yokluğunda 9 numaraya geçen ve burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Oğulcan Çağlayan formayı unuttu.
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönemde yaşanan uyuşmazlık sonucunda 6 maç ceza alan daha sonra bu cezası 3'e indirilen Oğulcan Çağlayan, ilk kez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer buldu.
4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında Fatih Terim, Oğulcan'a forma şansı vermedi.
Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Arda Turan'ı oyuna alan Terim, Oğulcan'ı tercih etmedi. Milli takımdan corona virüse yakalanarak dönen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Oğulcan Çağlayan, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer bulamadı.