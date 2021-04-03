Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında bugün, 5 Nisan ve 8 Nisan'da oynanması planlanan üç maç, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle başka bir tarihte yapılacak.

VAKA SAYISI 7'YE ULAŞTI

Galatasaray Kulübü, oyuncular, teknik heyet ve idari çalışanlara bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye ulaştığını duyurmuştu.

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