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    • 03.04.2021 15:09
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    SON DAKİKA: Kadın Basketbol Takımı'nın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

    Son dakika haberi! 'da kadın basketbol takımında iki koronavirüs vakası daha görüldü. Sarı-kırmızılıların ile oynayacağı maç ertelendi.

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    G.Saray maçına korona iptali!

    Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ile arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

    Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında bugün, 5 Nisan ve 8 Nisan'da oynanması planlanan üç maç, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle başka bir tarihte yapılacak.

    VAKA SAYISI 7'YE ULAŞTI
    Galatasaray Kulübü, oyuncular, teknik heyet ve idari çalışanlara bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye ulaştığını duyurmuştu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi