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    • 03.04.2021 18:19
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    Sivas'ta sessiz Fırtına! (Sivasspor 0-0 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET)

    ’in 32’nci haftasında Trabzonspor deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti. İşte maça dair tüm detaylar...

    Sivas'ta sessiz Fırtına!

    Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

    Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

    Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.



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    İLK YARIDAN NOTLAR
    Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

        17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

        25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

        45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

        İlk yarı 0-0 tamamlandı.

        İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR
        51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

        90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

        Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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