Sivas'ta sessiz Fırtına! (Sivasspor 0-0 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.
Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.
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İLK YARIDAN NOTLAR
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.