Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından 5 oyuncunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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