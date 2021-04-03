Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak MKE Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada bordo-mavililer Djaniny, Afobe, Berat, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Trondsen'den faydalanamayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Boyd, Yatabare.









TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban



Süper Lig'de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor.



TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe'nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan MKE Ankaragücü maçındaki 11'inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny'in yerine hücum hattında Yusuf Sarı'ya forma vermesi bekleniyor.

YİĞİDOLAR'DA TEK EKSİK!

Sivasspor´un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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