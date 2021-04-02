Hatayspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 32. hafta maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır." açıklamasını yaptı.

TFF 3 HAKEMİN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3 hakemin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki üst klasman hakemimiz ile bir üst klasman yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

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