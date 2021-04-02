Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.04.2021 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 13:14
    ABONE OL

    Son dakika: Milli futbolcu 'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın yeni tip virüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

    Milli takımda koronavirüs şoku!

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra 'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve 'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

    Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı