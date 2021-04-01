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    • 01.04.2021 20:56
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    Boupendza maçında oynayabilecek mi? spor'dan flaş açıklama

    Koronavirüs testinin pozitif çıktığı konuşulan Boupendza'nın karşısında forma giyip giyemeyeceği merak edilirken spor'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Basın Sözcüsü Boupendza'nın son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör 'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini belirtti.

    Boupendza Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

    Koronavirüs testinin pozitif çıktığı konuşulan Boupendza'nın karşısında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.

    TESTİ NEGATİF ÇIKTI
    spor Basın Sözcüsü , Boupendza'nın koronavirüs testinin negatif çıktığını ve yarın 'de olacağını söyledi.

    Rahmi Vardı, milli takım kampında bulunan Boupendza yarın Türkiye'ye geleceğini belirterek, teknik direktör 'ın istemesi halinde Galatasaray maçında oynayabileceğini ifade etti.

    Vardı, Galatasaray'dan üç puan almak istediklerini belirterek, "Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Sahamızda Galatasaray'ı ağırlayacağız. Rakibimizden buradan üç puan almanın yollarına bakacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor. Allah nasip ederse Hatayspor'a yakışır bir futbolla buradan üç puanla ayrılmayı bileceğiz" dedi.

    Boupendza'nın sağlıklı bir şekilde Hatay'a geleceğini belirten Vardı, "Milli takımlara giden oyuncularımızdan Boupendza hariç tamamı geldi. Sağlıklı bir şekilde Hatay'a geldiler. Aaron Bopendza ile ilgili son dönemde Gabon Milli Takımı'nın açıklamış olduğu koronavirüs testinin pozitif çıktığı ile ilgili açıklamadan sonra tekrardan test yapıldı, testi negatif olarak belirlendi. Yarın akşam itibari ile de Türkiye'de olacak. Cumartesi günü de hazır bir şekilde olacak ama tabii oynatıp oynatmamak hocamızla alakalı bir durum. Boupendza sağlıklı bir şekilde Hatayspor'a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

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    Haberler Spor Boupendza Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Hatayspor'dan flaş açıklama