Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, "Galatasaray 1939'daki şampiyonluğu tanıyor. Sayın Cengiz şimdi kim hırsız? Biz mi siz mi!" ifadelerini kullandı. Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, açıklamalara "Galatasaray'ın başarıları Fenerbahçe'de travma yarattı; o yüzden böyle yapıyorlar" diye cevap verdi.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Sipahioğlu'nun açıklamaları: "Elimdeki bu belge G.Saray'ın resmi sitesinden alınmıştır. Bakın, 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki' ifadesi var. Yani kabul ediyorlar. Hadi şimdi çıkıp Ankara Demirspor'a da itiraz edin. Hadi edin de görelim!"