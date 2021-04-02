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    • Spor
    • 02.04.2021 Gazete
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    ve Galatasaray arasında şampiyonluk savaşı! Fenerbahçe yöneticisi düelloya davet etti

    yöneticisi , "Galatasaray 1939'daki şampiyonluğu tanıyor. Sayın Cengiz şimdi kim hırsız? Biz mi siz mi!" ifadelerini kullandı. Galatasaray 2. Başkanı , açıklamalara "Galatasaray'ın başarıları Fenerbahçe'de travma yarattı; o yüzden böyle yapıyorlar" diye cevap verdi.

    Yıldız savaşları

    Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, "Galatasaray 1939'daki şampiyonluğu tanıyor. Sayın Cengiz şimdi kim hırsız? Biz mi siz mi!" ifadelerini kullandı. Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, açıklamalara "Galatasaray'ın başarıları Fenerbahçe'de travma yarattı; o yüzden böyle yapıyorlar" diye cevap verdi.

    FENERBAHÇE CEPHESİ


    Sipahioğlu'nun açıklamaları: "Elimdeki bu belge G.Saray'ın resmi sitesinden alınmıştır. Bakın, 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki' ifadesi var. Yani kabul ediyorlar. Hadi şimdi çıkıp Ankara Demirspor'a da itiraz edin. Hadi edin de görelim!"

        MUSTAFA CENGİZ'E SORUYORUM!
        Galatasaray, 'Yüzyılın Öyküsü' kitabında '1939 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandık' diyor. Bunu kabul ediyor. Mustafa Cengiz'e soruyorum; kim hırsız? Biz mi, siz mi?"

        KRALLIK MI İSTİYORLAR DİYELİM
        Fenerbahçe Cumhuriyeti, bir metafordur. G.Saray, 'Tek Krallık G.Saraylılık' şeklinde pankart paylaştı. Krallık istiyorlar mı diyelim. Beşiktaş'ın alması gereken 5 şampiyonluğu var.

        GALATASARAY CEPHESİ
        Yusuf Günay'ın açıklamaları: Son 3 yılda Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı hiç yenilmediği gibi Kadıköy'de üst üste iki maçı kazanmıştır. Bu başarısızlıklarını örtmek için TFF'ye başvuruda bulundular. Bu başvuru haklı ve meşru bir talep değil. Başarılarımız onlarda travma yarattı.

            TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEK YAKIŞMIYOR
            Galatasaray başkanına yaptıkları hakaretler karşılıksız kalmayacak. Terör örgütü falan demek yakışmıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde olsa böyle bir talepte bulunur muydu?

            ONU NEDEN SAYMIYORSUNUZ?
            Melih Şabanoğlu, "Kimse 1959 öncesini yok saymıyor. Mühendislik yapılıyor. Lefter'in şampiyonluğu elinden alınıyor diyorsunuz ama Turgay Şeren'in şampiyonluğunu neden saymıyorsunuz?

            FENERBAHÇE: GALATASARAY'A AÇIK TEKLİFİMİZDİR
            Fenerbahçe             1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, "Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir! Bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz. İster kendi kanalınızda, ister başkan düzeyinde" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk savaşı! Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu düelloya davet etti