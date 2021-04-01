Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılı takımın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu söz konusu başvuruyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"GENEL BAŞARISIZLIKLAR FENERBAHÇE'Yİ BU NOKTAYA GETİRDİ"
"Rakibe saygı, kendine saygı. Bu süreç içinde rakip camialarımıza asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldığı etkiyi layıkıyla yerine getirmeli. Bir yönetici çıkıp da büyük bir kulübe karşı böyle konuşmamalı. Genel başarısızlıklar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi."
"BAŞVURU HUKUKİ DEĞİL"
"Galatasaray, VAR öncesi son senede ve VAR'la birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi, hukuka uygun olmadığı halde, bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır."
"FENERBAHÇE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"
"Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet almadı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. O dönemin ligiyle, 2021'in kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige 1959'da sahip oldu."