"BAŞVURU HUKUKİ DEĞİL"

"Galatasaray, VAR öncesi son senede ve VAR'la birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi, hukuka uygun olmadığı halde, bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır."

"FENERBAHÇE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

"Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet almadı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. O dönemin ligiyle, 2021'in kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige 1959'da sahip oldu."