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    Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na koronavirüs engeli!

    'nın kentinde 26-29 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle iptal edildi.

    AA
    Atletizm Şampiyonası'na koronavirüs engeli!

    'nın kentinde 26-29 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

    ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce de bu yılın ağustos ayına ertelendiği açıklanan şampiyonanın 'nce tekrar iptal edildiği vurgulandı.

    Açıklamada, "Avrupa Atletizm Birliği ve İtalyan Atletizm Federasyonunun son görüşmesinin ardından organizasyon komitesi İtalya'da salgındaki son durumun ardından lojistik olarak organizasyonun yapılmasının tehlikeye girdiğini açıkladı ve iptal talep etti. Avrupa Atletizm Birliği de yaptığı değerlendirmenin ardından Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu." denildi.

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    Haberler Spor Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na koronavirüs engeli!