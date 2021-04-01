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Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş, çiftin nişanı da kısa bir süre önce yapılmıştı. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat dün gerçekleştirdikleri sade bir törenler evlendi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Düğüne Ozan Tufan'ın dansı damga vurdu.

01.04.2021 12:42 - Son Güncelleme: 01.04.2021 12:56
Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Düğüne Ozan Tufan'ın dansı damga vurdu.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la başkan Koç'un şahitliğinde evlendi. Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu oldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

CANER ERKİN VE SİNAN DA KATILDI
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadro ile futbolculardan Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS
Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu

ÖZEL NOT
Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."