Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! Düğüne Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın dansı damgasını vurdu
Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş, çiftin nişanı da kısa bir süre önce yapılmıştı. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat dün gerçekleştirdikleri sade bir törenler evlendi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Düğüne Ozan Tufan'ın dansı damga vurdu.
FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS
Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
ÖZEL NOT
Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."