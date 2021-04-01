Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2021 15:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 15:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ekibinde korona şoku! 'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

    Son dakika haberi! ekibi 'da yeni tip koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlılar resmi hesabından, 4 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    Süper Lig ekibinde korona şoku!

    resmi hesabından 4 futbolcunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Pozitif bulgulara rastlanan oyuncuların takip ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.



    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig ekibinde korona şoku! Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!