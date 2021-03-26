Galatasaray Fenerbahçe’nin şampiyonluk talebinin reddi için harekete geçti: Utanmaz bunlar!

Mustafa Cengiz, "F.Bahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bu utanmazlığı yapıyorlar. F.Bahçe'nin şampiyon olarak saymak istediği Harrington Kupası var mı?" dedi.
SEN KİMSİN DE TANIYORSUN!
'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla F.Bahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya?
AMAÇLARI GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK
Müflis bir tüccar var ortada. Amaçları yenildiği haftada gündem değiştirmek. Bizde bu yapılsa beni ipe gererler. Hileyle, hurdayla, şikeyle iş yapmayız. Gündem değiştirme çabası bu.