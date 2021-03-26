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    • Spor
    • 26.03.2021 Gazete
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    Galatasaray Fenerbahçe’nin şampiyonluk talebinin reddi için harekete geçti: Utanmaz bunlar!

    , "Fenerbahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bu utanmazlığı yapıyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olarak saymak istediği var mı?" dedi.

    Utanmaz bunlar!

    Mustafa Cengiz, "F.Bahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bu utanmazlığı yapıyorlar. F.Bahçe'nin şampiyon olarak saymak istediği Harrington Kupası var mı?" dedi.

    SEN KİMSİN DE TANIYORSUN!
    'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla F.Bahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya?

    AMAÇLARI GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK
    Müflis bir tüccar var ortada. Amaçları yenildiği haftada gündem değiştirmek. Bizde bu yapılsa beni ipe gererler. Hileyle, hurdayla, şikeyle iş yapmayız. Gündem değiştirme çabası bu.

        ESKİ TÜCCARI CİDDİYE ALMADIK
        TFF Başkanı, 'İnceliyoruz, sonra karar vereceğiz' dedi. O yayından hemen sonra, daha önce ciddiye almadığımız bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırmasını ciddiye almadık.

        TEKRAR GÜNDEME GELEMEZ
        Daha önce Tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM'de de reddedilmiş. Nihat Özdemir bilmeyebilir ama daha önce gelip reddedilmiş bir şey, önemli ve yeni bir delil ortaya çıkmadıkça gündeme gelemez.

        CENGİZ ALİ KOÇ'A YÜKLENDİ!

            Cengiz, "Başarısızlığınızı perdelemek için bunları gündeme taşıyorsunuz. Yapmayın!" diyerek Ali Koç'a yüklendi. Cengiz, F.Bahçe'nin şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye gönderdiği dilekçenin maddelerini sıraladı…
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            Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe’nin şampiyonluk talebinin reddi için harekete geçti: Utanmaz bunlar!