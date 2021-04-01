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    • 01.04.2021 09:31
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    'ta Aboubakar şoku! Kritik gün...

    , liderliğinde büyük pay sahibi olan Kamerunlu golcüsü 'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Milli maçta sakatlanan yıldız ismin durumunun bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacağı açıklandı.

    Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Kritik gün...

    Siyah-Beyazlı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan , milli maçlar için ülkesine gitmişti. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Kamerun'un önceki gün Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Ruanda'yla oynadığı mücadelede adalesinden sakatlık yaşadı. Durumu belirsiz olan başarılı futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. Yıldız ismin pazar günü Kasımpaşa'yla oynayacakları karşılaşmanın kadrosunda yer alıp almayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

    4 EKSİK VAR...
    Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Kara Kartal'da 4 eksik bulunuyor. Milli takım kampında yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'e ek olarak Bosna Hersek U21 takımında sakatlık yaşayan Ajdin Hasic, pazar günü kadroda yer almayacak. Öte yandan cezalı olan Rachid Ghezzal de hafta sonunda forma giyemeyecek.

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