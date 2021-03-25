2022 Dünya Kupası ilk eleme maçında A Milli futbol takımımız dün akşam Hollanda karşısında oynadığı harika futbolla sahadan 4-2 galip ayrıldı. Burak'ın hat-trick yaptığı maçta diğer yandan kaleci Uğurcan Çakır çok önemli kurtarışlarda bulundu. Uğurcan Çakır, Hollanda'nın son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu da çıkararak galibiyette büyük rol oynadı.
YUSUF YAZICI'DAN UĞURCAN'A PENALTI TAKTİĞİ: "SONUNA KADAR BEKLE KANKA"
Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu. Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı.
Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" seslenerek Uğurcan'a taktik verdi.