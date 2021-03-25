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    • 25.03.2021 10:29
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    'dan Uğurcan Çakır'a penaltı taktiği: Sonuna kadar bekle kanka

    , Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda ile 46. dakikada attı. Burak'ın hat-trick yaptığı maçta diğer yandan kaleci Uğurcan Çakır çok önemli kurtarışlarda bulundu. Çakır, Hollanda'nın son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu da çıkararak galibiyette büyük rol oynadı. Penaltı anında kenarda olan 'nın Uğurcan'a "Sonuna kadar bekle kanka" demesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Yusuf Yazıcı'dan Uğurcan'a penaltı taktiği

    2022 Dünya Kupası ilk eleme maçında A Milli futbol takımımız dün akşam Hollanda karşısında oynadığı harika futbolla sahadan 4-2 galip ayrıldı. Burak'ın hat-trick yaptığı maçta diğer yandan kaleci Uğurcan Çakır çok önemli kurtarışlarda bulundu. Uğurcan Çakır, Hollanda'nın son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu da çıkararak galibiyette büyük rol oynadı.




    YUSUF YAZICI'DAN UĞURCAN'A PENALTI TAKTİĞİ: "SONUNA KADAR BEKLE KANKA"
    Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu. Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı.


    Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" seslenerek Uğurcan'a taktik verdi.



        Bu sözlerin ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşını dinleyen Uğurcan, ayakta kaldı ve penaltıyı kurtararak gönülleri fethetti. Öte yandan G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.



        "HOLLANDA TÜRKİYE'DE REZİL OLDU!"
        Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.



        "HOLLANDA'NIN KABUSU"
        Algemeen Dagblad gazetesi, "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor" başlığını atarak, Frank de Boer idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı. Haberde, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz'ın, attığı 3 gollle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi.


            "Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını atan NRC gazetesi ise Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyetle başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'in yokluğunda bir lider arandığını vurguladı.



            "TÜRKİYE, HOLLANDA'YI PARÇALADI"
            Kicker dergisinde yer alan haberde, "İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç" ifadesi kullanılarak, Burak Yılmaz'ın attığı 3 golle maça damga vurduğu ve Hollanda'nın Türkiye'de kötü bir başlangıç yaptığı dile getirildi.

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