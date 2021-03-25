



Bu sözlerin ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşını dinleyen Uğurcan, ayakta kaldı ve penaltıyı kurtararak gönülleri fethetti. Öte yandan G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.