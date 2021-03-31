Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2021 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 16:56
    ABONE OL

    Son dakika: kötü haberi duyurdu: 2 oyuncu virüse yakalandı

    Son dakika haberi... , karantinası devam eden bir oyuncunun yanı sıra milli takım dönüşü yapılan test sonuçlarına göre bir futbolcunun daha virüse yakalandığını açıkladı.

    Galatasaray'a korona şoku!

    , bir futbolcunun daha virüse yakalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımda karantinası devam eden bir oyuncusunun yanı sıra bugün yapılan test sonuçlarının ardından bir futbolcuda daha pozitif sonuca rastlandığı aktarıldı. Galatasaray'da toplamda 2 futbolcu karantinada bulunuyor.



    Sarı-kırmızılı takımın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray kötü haberi duyurdu: 2 oyuncu korona virüse yakalandı