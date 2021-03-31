Son dakika haberi... UEFA, 5 oyuncu değişikliği uygulamasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde de süreceğini duyurdu.
30 SEYİRCİ KISITLAMASI KALDIRILDI
Öte yandan UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdığını açıkladı. Buna göre müsabakalara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağı kararını yerel makamlar verecek.
Online olarak yapılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. UEFA, organizasyonlarındaki yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdı. Karşılaşmalara yüzde kaç seyirci alınacağı kararını yerel makamlar alacak.