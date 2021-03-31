Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2021 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 18:30
    ABONE OL

    Son dakika! , 5 oyuncu değişikliği uygulamasının süreceğini belirtti

    Gelen son dakika haberine göre, , fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen 5 oyuncu değişikliği uygulamasının () ve 'nde devam edeceğini bildirdi.

    DHA
    İHA
    UEFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı

    Son dakika haberi... , 5 oyuncu değişikliği uygulamasının (EURO 2020) ve 'nde de süreceğini duyurdu.

    30 SEYİRCİ KISITLAMASI KALDIRILDI

    Öte yandan UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdığını açıkladı. Buna göre müsabakalara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağı kararını yerel makamlar verecek.

    Online olarak yapılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. UEFA, organizasyonlarındaki yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdı. Karşılaşmalara yüzde kaç seyirci alınacağı kararını yerel makamlar alacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika! UEFA, 5 oyuncu değişikliği uygulamasının süreceğini belirtti