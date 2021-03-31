Süper Lig'de 32'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemle şöyle:
3 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
4 NİSAN PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir FK - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 NİSAN PAZARTESİ
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır