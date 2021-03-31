Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2021 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 12:57
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! maçına üst üste verildi

    Son dakika haberleri... 'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. - maçını , - maçını , -Galatasaray maçını yönetecek. Beşiktaş milli aradan önce Fenerbahçe ile karşılaşmış ve o maçı da Halil Umut Meler yönetmişti. Sergen Yalçın ise maç sonu yaptığı açıklamada "Kendisini bir daha Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz" demişti.

    DHA
    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 32'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

    3 NİSAN CUMARTESİ
    13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
    16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
    16.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
    19.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus



    4 NİSAN PAZAR
    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
    16.00 MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
    16.00 Medipol Başakşehir FK - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
    19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

    5 NİSAN PAZARTESİ
    19.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

        SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamada "Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz. Kendisini bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse daha iyi olur." diye konuşmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş maçına üst üste Halil Umut Meler verildi