SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamada "Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz. Kendisini bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse daha iyi olur." diye konuşmuştu.