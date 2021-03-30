Şenol Güneş, Letonya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Güneş sözlerine, "Olağanüstü koşullar nedeniyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor" diyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz" dedi. İşte açıklamaları:
TEKMELERE KAFA SOKACAĞIZ
Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama bildiklerimizi oyunculara ne kadar aktarırsak o kadar iyi. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız.
BİR SİSTEM OTURTMALIYIZ
Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım. 2002 kadrosu çok güzel işler yaptı. 2008'de de başarılı olduk.