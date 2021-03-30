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    • Spor
    • 30.03.2021 Gazete
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    ’ın hocası Letonya maçı öncesi konuştu: Hedefimiz belli hayalimiz belli

    , Letonya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Güneş sözlerine, “Olağanüstü koşullar nedeniyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor” diyerek başladı. Tecrübeli hoca, “Letonya’yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz” dedi. İşte açıklamaları...

    Hedefimiz belli hayalimiz belli

    Şenol Güneş, Letonya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Güneş sözlerine, "Olağanüstü koşullar nedeniyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor" diyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz" dedi. İşte açıklamaları:

    TEKMELERE KAFA SOKACAĞIZ
    Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama bildiklerimizi oyunculara ne kadar aktarırsak o kadar iyi. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız.

    BİR SİSTEM OTURTMALIYIZ
    Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım. 2002 kadrosu çok güzel işler yaptı. 2008'de de başarılı olduk.

        EURO 2020 İMTİHAN OLACAK
        2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak.

        GELECEK NESİLE İDOL OLACAKLAR
        Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi oyuncuların değeri 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Gelecek nesillere idol olacaklar.

        3 YENİ İSİM DAHA MİLLİ TAKIM'DA
        A Milli Futbol Takımımızda corona paniği yaşanıyor… Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'da Norveç ile karşılaşan Milliler yurda döndükten sonra testten geçti. Sonrasında 3 futbolcuda virüs tespit edildi... Hollanda karşılaşması öncesi de Covid- 19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı. A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı takıma dahil ettiğini açıkladı.
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        Haberler Spor A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş Letonya maçı öncesi konuştu: Hedefimiz belli hayalimiz belli